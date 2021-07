펜션 침입해 20대女 성폭행한 30대…구속영장 ‘기각’

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경북 상주시의 한 펜션에 놀러 간 30대 회사원이 인근 펜션에 침입해 여성을 성폭행하는 사건이 일어나 경찰이 수사에 나섰다.

경북 상주경찰서는 30대 남성 A씨를 성폭행 혐의 등으로 입건해 수사하고 있다고 28일 밝혔다.

A씨는 지난 25일 오전 5시께 상주시 한 펜션에서 다른 방에 투숙 중이던 B(20대·여)씨 방에 들어가 성폭행을 한 혐의를 받고 있다.

당시 B씨의 신고로 경찰이 출동했으나 A씨는 이미 도주한 상태였다. 이어 경찰은 주변 폐쇄회로(CC)TV와 차량 블랙박스 영상 등을 토대로 A씨 추적에 나섰고 이날 오후 2시께 A씨를 검거했다.

26일 경찰은 A씨에 대한 구속영장을 신청했으나 법원은 ‘주거가 일정하고 도주 우려가 없다’는 이유로 영장을 기각했다. 이에 A씨는 서울 자택으로 귀가한 것으로 알려졌다.

현재 경찰은 A씨를 불구속 상태로 수사하고 있다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr