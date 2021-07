[아시아경제 류태민 기자] HDC현대산업개발은 올해 2분기 별도기준 매출액 8092억원, 영업이익 1040억원을 기록했다고 28일 밝혔다. 매출액은 지난해 같은 기간보다 15.1% 떨어졌고, 영업이익은 28.8% 하락했다. 잠정실적 별도기준 영업이익률은 12.9%로 집계됐다.

올 2분기에는 대전아이파크시티, 영통아이파크캐슬 3단지, 시티오씨엘 1,3단지 등의 자체 사업이 실적에 영향을 미쳤다는 게 HDC현산 측의 설명이다. 주요 수주실적으로는 의왕초평 지식산업센터, 청라 오피스텔, 춘천 삼천동 신축공사 등이 있다.

HDC현대산업개발 관계자는 “매출액은 전년 동기 대비 다소 감소했으나 자체 사업 실적의 영향으로 12.8% 영업이익률 기록했다”며 “올 하반기에는 공릉역세권 개발사업 등 프로젝트를 성공적으로 추진해 독보적인 디벨로퍼로 뻗어나갈 것”이라고 말했다.

