2주째 계속된 폭염으로 채솟값이 급등하고 있는 28일 서울 시내 한 대형마트에서 한 시민이 채소를 고르고 있다. 이날 한국농수산식품유통공사(aT)의 농산물 유통정보에 따르면 상추, 시금치, 깻잎 등 잎채소류 가격이 크게 올랐다. 전날 기준 시금치 도매가격은 4㎏당 3만9360원으로 1년 전(2만520원)의 두 배 수준으로 올랐다. /문호남 기자 munonam@

