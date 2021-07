[아시아경제 이민지 기자] 아바텍 아바텍 149950 | 코스닥 증권정보 현재가 21,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 29,361 전일가 21,400 2021.07.28 10:51 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-8일아바텍, 주가 1만 2950원 (19.91%)… 게시판 '북적'삼성전자 ‘운명의 날’, 주가의 향방을 가를 마지막 쟁점 close 은 2분기 영업손실 10억5600만원을 기록해 전년동기대비 적자전환했다고 28일 공시했다. 매출액은 189억원으로 1년 전보다 0.15% 줄었고 순손실은 적자전환한 3억8500만원을 기록했다.

