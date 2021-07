[아시아경제 양낙규 군사전문기자]남북 통신 연락선 복원 이틀째인 28일 군 통신선을 통한 통화가 정상적으로 이뤄졌다.

이날 군 관계자는 “오전 9시, 서해 지구 군 통신선을 통한 정기 통화가 정상적으로 이뤄졌고 동해지구 통신선은 기술적인 문제로 연결을 계속 시도 중”이라고 밝혔다.

남북 군사당국은 단절 이전에 오전 9시와 오후 4시 정기 통화를 해왔다. 광케이블을 통한 유선 통화와 문서 교환용 팩스 송·수신은 정상적으로 운용하고 있다.

국방부는 앞으로 판문점 공동경비구역 자유 왕래, 화살머리고지 등 비무장지대 6·25 전사자 유해 공동발굴 작업 등 협력 사업 진행을 기대하는 한편, 한미 연합 훈련과 관련해 북측과 군사 회담도 가능하다는 입장이다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr