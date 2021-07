현대백화점면세점, 고용노동부 주관 '일자리 으뜸 기업' 2년 연속 선정

[아시아경제 김유리 기자] 현대백화점면세점은 고용노동부가 주관하는 '일자리 으뜸 기업'에 2년 연속 선정됐다고 28일 밝혔다.

현대백화점면세점은 고용노동부로부터 양질의 일자리 창출과 일·생활 양립이 가능한 근로환경 조성에 기여한 점을 인정받아 '2021 일자리 으뜸 기업'에 선정됐다고 밝혔다.

올해로 4회차를 맞는 '일자리 으뜸 기업'은 고용노동부에서 고용보험 데이터베이스 분석과 국민 추천 등을 기반으로 후보 기업을 발굴해 최종 100개 기업을 선정하는 제도다. 선정된 기업에게는 대통령 명의의 인증패가 수여되며 정책자금 지원과 세액 공제 등의 혜택이 제공된다.

현대백화점면세점 관계자는 "가족 돌봄 휴가를 비롯해 반반차 제도, 월 1회 유급 보건 휴가, 난임 직원 시술비 지원, 안심 귀가 서비스 등 여성 근로자의 근무 환경 개선 노력과 더불어 코로나19 장기화 등 어려운 상황 속에서도 직원들의 고용안정을 보장하고 무급 휴직이나 월 급여를 감액하는 휴직 제도를 시행하지 않은 게 좋은 평가로 이어졌다"고 설명했다.

이 관계자는 이어 "앞으로도 양질의 일자리 창출과 직원들이 만족할 수 있는 근무 환경 조성을 위해 지속적으로 노력해 나가겠다"고 덧붙였다.

한편 현대백화점면세점은 지난해 말 고용노동부로부터 최근 2년간 임직원 수 155% 증가 등 일자리 창출을 통해 국가 산업 발전에 이바지한 공로가 인정돼 '2020년 일자리 창출 유공 정부 포상' 일자리 창출 지원 부문에서 고용노동부 장관 표창을 수상한 바 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr