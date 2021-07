한국지엠(GM) 노사가 마련한 임금협상 잠정합의안이 노조 투표에서 부결됐다.

전국금속노동조합 한국GM지부는 조합원 6727명이 임협 잠정합의안에 대한 찬반 투표에 참여한 결과 51.15%가 반대표를 던져 부결됐다고 27일 밝혔다.

투표율은 88.1%를 기록했으며 찬성표는 48.4%, 무효표는 0.41%로 집계됐다. 노조는 추후 사측과 재교섭에 나설 예정이다.

