[컨콜]삼성SDI "EV 원형 배터리, 리비안 외 고객사들과 신규 프로젝트 준비 중"

[아시아경제 우수연 기자] 삼성SDI는 27일 올해 2분기 실적 컨퍼런스콜에서 "현재 양산중인 EV 원형전지는 표준화로 대량 생산이 쉽고 가격 경쟁력 있어 스타트업 OEM 위주로 선호하고 있다"며 "리비안 외에도 여러 고객사들과 신규 프로젝트를 준비 중"이라고 말했다.

이어 "내년부터 공급 물량이 본격 확대되고 국내 거점 위주로 캐파를 확대하며, 신규 해외 현지 거점 등은 향후 수주 상황을 보면서 검토하겠다"고 덧붙였다.

