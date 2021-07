[컨콜]삼성SDI "미국 EV 배터리 시장, 늦지 않게 진출하겠다"

[아시아경제 우수연 기자] 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 759,000 전일대비 22,000 등락률 +2.99% 거래량 339,152 전일가 737,000 2021.07.27 14:22 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜]삼성SDI "EV 원형 배터리, 리비안 외 고객사들과 신규 프로젝트 준비 중"[컨콜]삼성SDI "젠5 배터리, 헝가리서 양산 준비중…3Q BWM 공급"코스피 상승세 지속...남북 경협주 강세 close 는 27일 올해 2분기 실적 컨퍼런스콜에서 "주요 OEM들도 EV 전략을 가속화하며 향후 미국 전기차 배터리 수요도 당초 예상보다 훨씬 높은 성장세를 보일 것"이라며 "USMCA 발효에 따라 2025년부터 영내 생산이 불가피한 상황이라 시기적으로 늦지 않게 미국 진출 추진 계획을 세우고 있다"고 말했다.

