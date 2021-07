[아시아경제 우수연 기자] SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 117,500 전일대비 500 등락률 +0.43% 거래량 756,341 전일가 117,000 2021.07.27 10:37 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜]SK하이닉스 "낸드 부문 올해 3분기 턴어라운드, 연간 흑자 전환 기대"[컨콜]SK하이닉스 "주력 128단 낸드 비중, 2분기에 50% 이상"코스피, 외인·기관 순매수에 상승세..."미중 갈등 우려 영향은 제한적" close 는 27일 올해 2분기 실적 컨퍼런스콜에서 "올 연말과 내년까지도 메모리 산업 전반적으로 재고 감소 흐름이 이어질 것으로 예상한다"며 "코로나 이후 회복이 올해는 소비 부문에서 내년에는 기업 부문으로 넘어가는 수요 흐름을 전망한다"고 말했다.

이어 "5G 인프라 확대가 5G 스마트폰 수요 확대로 연결될 것으로 예상되는 가운데 내년 메모리 반도체의 성장은 신제품(DDR5, EUV 공정제품 등)으로 만들어야 한다"며 "결국 이 같은 부분에서 메모리 반도체 전체로는 내년 가치 측면에서 시장 규모가 늘지 않을까 전망한다"고 덧붙였다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr