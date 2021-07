[아시아경제 박소연 기자] 월요일인 26일 0시부터 오후 6시까지 18시간 동안 서울의 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자 수가 301명으로 잠정 집계됐다고 서울시가 밝혔다.

같은 시간대로 비교해 전날(25일) 307명보다는 6명, 지난주 월요일(19일) 326명보다는 25명 줄었다. 하루 전체 확진자 수는 25일 341명, 19일 394명이었다.

26일 확진자 감소에는 일요일인 25일의 검사인원 급감이 영향을 줬다. 서울의 하루 검사인원은 23일 7만5542명에 이어 24일 4만5455명, 25일에는 3주 만에 최소치인 2만9461명으로 줄었다. 코로나19 검사 결과는 대개 다음날 나온다.

