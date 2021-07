전주시, 지역서점 책 구입시 ‘20% 할인’

지역서점 32개소와 ‘전주책사랑포인트 책쿵20’ 운영 업무협약 체결

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전주시가 지역서점에서 책을 구입하는 시민이 책을 살 때 20%를 할인해주는 혜택을 제공한다.

전주시는 26일 전주시립도서관 ‘꽃심’에서 김승수 전주시장과 32개 지역서점 관계자가 참석한 가운데 ‘전주책사랑포인트 책쿵20’ 운영을 위한 업무협약을 체결했다.

시민들이 책의 매력에 ‘심쿵’해 ‘전주가 책과 사랑에 빠진다’는 의미를 담은 ‘전주책사랑포인트 책쿵20’은 다음달 17일부터 본격 운영에 들어갈 예정이다.

이에 협약을 체결한 서점에서 도서를 구매할 경우, 도서 정가의 20%를 할인받아 구입할 수 있다.

또한 전주시에 주소를 둔 전주시립도서관 회원이라면, 12개 시립도서관에서 대출한 도서를 반납할 때 1권당 50포인트(원)를 적립받는다.

적립 및 사용 한도는 1인, 월 5만 포인트다.

다만 포인트는 참고서, 문제집, 잡지, 전집 등 일부 도서를 제외한 단행본 구입시에만 사용 가능하며, 도서를 당일 반납한 경우나 연체도서의 경우 포인트가 적립되지 않는다.

‘전주책사랑포인트 책쿵20’ 서비스 가입은 전주시립도서관 홈페이지(lib.jeonju.go.kr)에서 할 수 있다.

참여 서점은 △고래의 꿈 △문필서림 △물결서사 △민중서관 서신점 △북닷컴&세종 △서곡 월림문고 △서울문고 △세광도서 △소소당 △신문광서림 △신일서점 △웅진 △인후동 호남문고 △일도문고 △잘익은언어들 △전북서림 △전북서적 △종로서림 △중앙서림 △책방 놀지 △책방 토닥토닥 △청동북카페 △카프카 △합동총판세종문고 △해피북 △혁신책방-오래된새길 △호남문고 △홍지서림 본점·송천·아중·효자점 △웅진서적 효자점 등이다.

