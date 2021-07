국민의힘 경남도당 "도정 정상화를 위해 10월 6일 보궐선거 시행해야"

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 국민의힘 경남도당이 26일 성명을 통해 오는 10월 6일 도정 공백을 메꾸기 위해 경남도지사 보궐선거를 해야 한다고 주장했다.

국민의힘 측은 "내년 6월 30일 지방선거까지 경남도지사 자리를 비워둔다면, 1년간의 공백이 발생한다"며 "권한대행 체재로는 도민을 위한 새로운 정책을 제시하거나 추진하기 어렵고, 특히 올 10월 정기국회에서 경남 주요 사업에 대한 예산 확보가 제대로 될지 의문이다"라고 말했다.

이어 "법에 정한 대로 10월 6일 보궐선거를 해 도정 공백을 메워야 한다"며 "도정 정상화에 따른 편익이 선거비용을 충분히 능가해 도민들께 이익이 될 것"이라고 주장했다.

경남도선관위에 따르면 도지사 보궐선거 시행 사유가 발생하면 도가 선관위에 사유 발생을 통지하게 돼 있다.

선관위는 통지받은 날로부터 10일 이내 회의를 열어 선거 시행 여부를 결정해야 하므로, 오는 30일 이전에는 결정 날 것으로 보인다.

현재까지 단체장 공석이 발생했으나 남은 임기가 1년 미만이었을 경우 선거가 진행된 적은 단 한 번도 없었다.

