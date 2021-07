서울시가 광화문광장 재구조화 마무리 공사를 위해 광장 내 ‘세월호 기억공간’ 철거를 예고한 26일 세월호 기억공간 앞에서 한 시민이 철거 중단 1인 시위를 하고 있다. /문호남 기자 munonam@

