[아시아경제 문혜원 기자] 굽네치킨이 ‘7말8초’ 여름철 최대 성수기를 맞아 배달의민족(이하 배민)에서 다음 달 1일까지 2000원을 할인한다.

할인 행사는 사회적 거리두기가 4단계로 격상됨에 따라 집에서 안전하게 굽네치킨을 먹으며 여름 휴가를 보낼 수 있도록 기획됐다.

배민에서 굽네치킨과 사이드 메뉴인 ‘굽네 에그미니 타르트’로 구성된 ‘치타 세트’를 주문하면 2000원의 할인 혜택을 받을 수 있다. 할인이 적용되는 제품은 굽네치킨 치킨 메뉴 7종 (▲고추바사삭 ▲갈릭마왕 ▲갈릭마왕 반반 ▲양념히어로 반반 ▲오리지널 ▲볼케이노 ▲갈비천왕)이다.

배민 브랜드관에서 굽네치킨을 선택하거나 주변에 있는 굽네치킨 매장을 검색한 뒤, 해당 세트를 선택하면 된다. 프로모션은 굽네치킨 전국 매장에서 진행하며, 일부 매장은 제외될 수 있다.

