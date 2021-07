[아시아경제 이민우 기자] 와이엠씨 와이엠씨 155650 | 코스닥 증권정보 현재가 8,600 전일대비 190 등락률 +2.26% 거래량 125,080 전일가 8,410 2021.07.26 13:48 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 와이엠씨, 삼성물산과 173억원 규모 LCD 제조설비 해체 계약 체결와이엠씨, 주당 150원 현금배당 결정 close 는 올해 2분기 연결 기준 매출 495억원, 영업이익 39억원의 잠정 실적을 거뒀다고 26일 공시했다. 전년 동기 대비 각각 85.8%, 88.3% 증가한 규모다. 같은 기간 당기순이익은 45.6% 증가한 27억원으로 집계됐다.

