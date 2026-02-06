와이엠씨, 주당 75원 현금배당 결정

반도체 및 디스플레이 소재·부품 전문 기업 와이엠씨 와이엠씨 155650 | 코스닥 증권정보 현재가 3,805 전일대비 50 등락률 -1.30% 거래량 48,347 전일가 3,855 2026.02.06 14:44 기준 관련기사 [특징주]와이엠씨, 中 ‘반도체 광물’ 수출통제에 갈륨값 급등…대체제 부각↑[e공시 눈에 띄네]한국조선해양, 현대삼호중공업 3318억 규모 LNG 추진 車운반선 수주 등(오전 종합)와이엠씨, 1분기 영업익 45억…전년비 236.9%↑ 전 종목 시세 보기 close 는 6일 보통주 1주당 75원의 현금배당 결정을 발표했다.

이번 총 배당 주식 수는 1771만3220주, 배당금 총액은 13억2849만1500원이다. 배당성향은 제18기 연결재무제표 기준 예상 당기순이익 대비 100.52%로, 최근 6년간 가장 높은 배당성향을 기록했다.

와이엠씨는 반도체 및 디스플레이 산업의 핵심 소부장(소재·부품·장비) 분야 사업을 영위하고 있다. 반도체 분야에서는 식각 공정 증가로 실리콘카바이드(SiC) 소모가 급증하는 가운데, SiC 포커스 링 재생 기술을 확보하고 있어 관련 매출 규모가 빠르게 증가하고 있다.

와이엠씨 관계자는 "주주환원 정책의 일관성을 유지하기 위해 전년도와 동일한 주당 75원의 현금배당을 결정했다"며 "향후에도 회사는 이러한 주주친화정책을 지속적으로 이행할 것"이라고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>