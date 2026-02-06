본문 바로가기
와이엠씨, 주당 75원 현금배당 결정

임춘한기자

입력2026.02.06 15:01

반도체 및 디스플레이 소재·부품 전문 기업 와이엠씨 는 6일 보통주 1주당 75원의 현금배당 결정을 발표했다.


이번 총 배당 주식 수는 1771만3220주, 배당금 총액은 13억2849만1500원이다. 배당성향은 제18기 연결재무제표 기준 예상 당기순이익 대비 100.52%로, 최근 6년간 가장 높은 배당성향을 기록했다.

와이엠씨는 반도체 및 디스플레이 산업의 핵심 소부장(소재·부품·장비) 분야 사업을 영위하고 있다. 반도체 분야에서는 식각 공정 증가로 실리콘카바이드(SiC) 소모가 급증하는 가운데, SiC 포커스 링 재생 기술을 확보하고 있어 관련 매출 규모가 빠르게 증가하고 있다.


와이엠씨 관계자는 "주주환원 정책의 일관성을 유지하기 위해 전년도와 동일한 주당 75원의 현금배당을 결정했다"며 "향후에도 회사는 이러한 주주친화정책을 지속적으로 이행할 것"이라고 말했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
