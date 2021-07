'전국구 청약' 세종자이 더 시티, 28일 1순위 청약

[아시아경제 김혜민 기자] GS건설은 세종시에 선보이는 '세종자이 더 시티'가 오는 28일 1순위 청약을 실시한다고 26일 밝혔다.

GS건설과 태영건설, 한신공영이 컨소시엄을 구성한 해당 단지는 세종 행정중심복합도시 6-3생활권 L1블록에 지하 2층~지상 25층, 24개동, 총 1350가구로 조성된다. 주택형이 총 44개 달해 소비자 선택폭을 넓혔다.

이 단지는 전국구 청약이 가능한 것이 특징이다. 일반공급 물량의 50%가 세종시에 1년 이상 지속 거주한 사람에게 배정되고 나머지 50%는 전국에서 청약 신청을 할 수 있다.

추첨제 물량이 많다는 점도 눈여겨볼 부분이다. 해당 단지는 총 1350가구 중 추첨이 가능한 전용면적 85㎡ 초과 물량이 전체의 약 89%인 1200가구로 구성됐다. 특별공급 물량을 제외하고 남은 50%인 약 500가구는 추첨제 물량을 배정될 예정이다. 저가점자들과 기존 주택 처분조건으로 청약이 가능해진 1주택자들에게도 기회가 주어지는 셈이다.

분양 관계자는 "전국구 청약이 가능하다는 점과 세종시에 유례없던 추첨제 물량으로 예비청약자들의 높은 관심이 이어지고 있는 상황"이라고 말했다.

단지 인근에는 간선급행버스(BRT) 해밀리 정류장이 있다. 외곽순환도로인 세종로와 세종 행정중심복합도시를 가로 지르는 한누리대로의 이용도 용이해 세종시 내외 접근성이 좋다. 단지 바로 앞 유치원, 초등학교와 함께 인근에 중학교, 고등학교가 예정돼 있다.

세종자이 더 시티는 오는 27일 특별공급을 시작으로 28일 1순위 청약접수가 진행된다. 다음달 4일 당첨자를 발표하며 같은 달 16~22일 정당계약이 실시된다. 입주는 2024년 7월 예정이다.

GS건설 관계자는 "세종시 이전기관 특별 공급 제도 폐지 이후 첫 분양 단지로 수요자들뿐 아니라 사회적 관심도 높은 상황"이라며 "전국에서 관심을 갖는 만큼 향후 랜드마크로서 프리미엄을 누릴 수 있는 자이 아파트로 만들겠다"고 말했다.

한편 견본주택은 세종시 대평동 264-1번지에 위치해 있으며, 사이버 견본주택으로 운영되고 있다. 견본주택은 청약 당첨자 발표 후 당첨자에 한해 방문 예약이 가능하다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr