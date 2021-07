[이번 주 유상증자] 7월 마지막 주 공모 일정

[아시아경제 유현석 기자] 이달(7월) 마지막 주에는 인텔리안테크, F&F 홀딩스, 로보로보, 씨유메디칼, STX, 스튜디오산타클로스가 유상증자 청약을 진행한다.

◆인텔리안테크=인텔리안테크는 오는 26일부터 27일까지 우리사주조합과 구주주 대상으로 청약을 진행한다. 이어 30일부터 31일까지 일반공모를 한다.

주당 발행가액은 4만9150원으로 총 790억원을 조달한다. 세부적으로 시설자금에 290억원을 사용하는데 제2공장 부지 및 생산라인 투자와 함께 연구개발센터 및 주요 물류거점 구축에 투입한다.

또 위상 배열 기반 평판 안테나 단말기, 게이트웨이 안테나 등 제품 연구개발에 150억원, 원재료 매입에 250억원을 활용한다. 이와 함께 위성통신과 우주산업 관련 분야 회사에 100억원을 사용한다.

인텔리안테크는 2004년에 설립된 위성통신 안테나 개발 및 판매 업체다. 해상용 위성통신 안테나를 주력으로 판매하고 있다.

◆F&F 홀딩스=F&F홀딩스는 오는 27일부터 다음달 18일까지 청약을 진행한다.

F&F홀딩스는 주당 3만8633원으로 총 4125만8755주를 발행한다. 이번 유증은 F&F 보통주를 보유하고 있는 주주를 대상으로 진행된다. F&F주주 중 청약에 응한 주주에게 해당 주식을 현물출자 받아 그 대가로 F&F홀딩스의 신주를 부여하는 형태다.

이번 유증은 인적분할 한 F&F에 대한 지분을 확대해 지주사 행위제한 요건을 해소하기 위함이다. 지난 5월1일 F&F홀딩스는 지주사 전환을 위해 기존 패션사업부문을 인적분할 해 F&F를 신설했다. F&F홀딩스가 보유한 F&F 지분율은 0.52%다. 현행법상 지주사는 자회사 지분을 최소 20% 이상 보유해야 한다.

◆로보로보=로보로는 오는 27일부터 28일까지 구주주 대상 청약을 진행한다. 이어 다음 달 2일부터 3일까지 일반공모를 한다.

주당 발행가액은 3460원으로 총 88억원을 조달한다. 세부적으로는 시설자금에 88억원을 다 사용하며 인천로봇랜드 시설 구축에 54억원, 학슴용 플랫폼 개발과 신규사업 설비 투자에 각각 25억원과 9억원을 쏟는다.

로보로보는 2000년 설립된 교육용 로봇 벤처회사다. 교육용 로봇, 로봇용 학습소프트웨어, 관련 교재 등 교육에 사용되는 로봇 및 부수 제품을 연구·개발해 판매하고 있다. 지난 2017년 하나머스트4호기업인수목적과 합병으로 코스닥 시장에 입성했다.

◆씨유메디칼=씨유메디칼은 오는 29일부터 30일까지 구주주 청약을 한 후 다음 달 3일부터 4일가지 일반 공모청약을 실시한다.

오는 27일 확정 발행가액이 공고될 예정이다. 1차 발행가액은 1035원으로 155억원을 조달한다. 세부적으로는 채무상환 자금에 109억원을 사용하는데 전환사채 상환에 활용된다. 또 운영자금에 46억원을 투입하는데 신제품 개발에 27억원, 신규시장 개척에 7억원, 기타 운영자금에 12억원을 사용한다.

씨유메디칼은 의료기기 개발, 제조 및 판매 등을 사업목적으로 2001년 12월13일 설립됐다. 2011년 12월15일 코스닥 시장에 상장했다.

◆STX=STX는 오는 30일부터 다음 달 2일까지 구주주 대상, 다음 달 4일부터 5일까지 일반공모 청약을 한다.

주당 발행가액은 6230원으로 총 424억원을 조달한다. 세부적으로는 채무상환자금에 414억원을 사용하는데 선박금융자금, 은행권 일반차입금, 은행권 무역금융자금, 정책자금 상환에 각각 118억원, 106억원, 126억원, 63억원을 투입한다.

STX는 에너지, 원자재 수출입, 기계·물자, 해운·물류 등 4대 사업을 중심으로 한 전문 무역상사다.

◆스튜디오산타클로스=스튜디오산타클로스는 오는 30일부터 다음 달 2일까지 일반 공모를 진행한다.

오는 28일 확정 발행가액이 공고된다. 현재까지 발행가액은 1690원으로 총 608억원을 조달한다. 세부적으로 조달한 자금 중 67억원은 유형자산 취득에 사용하며 자회자 출자를 위해 107억원을 투입한다. 또 회사 운영자금에 434억원을 활용할 예정이다.

스튜디오산타클로스는 2005년 8월10에 설립됐다. 당시 사명은 심엔터테인먼트였다. 이후 화이브라더에서 플리트로 변경됐으며 지난해 9월 현재 사명으로 변경했다. 현재는 매니지먼트, 영화, 드라마 등을 주된 사업으로 영위하고 있다.

