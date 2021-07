[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 심각한 코로나19 확산세에 밤늦게 부산 도심의 오피스텔에 동아리 대학생들이 단체로 모여 술 파티를 벌인 사실이 들통났다.

부산진경찰서는 25일 부산 부산진구 부전동의 한 오피스텔에서 심야 시간 술 마시고 노래 부른 모 대학 동아리 남녀 학생 9명을 감염병예방법 위반으로 적발했다고 밝혔다.

경찰에 따르면 25일 0시 45분께 부전동 한 오피스텔 내에서 술을 마시고 노래를 부르고 있다는 112신고가 접수됐다.

출동한 경찰은 거주자인 20대 A씨(남) 등 9명이 오피스텔에 모여 술 마시고 있는 것을 적발해 구청에 통보했다.

이들은 남학생 5명과 여학생 4명으로 대학 동아리 회원인 것으로 조사됐다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr