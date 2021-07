경북도, 9개 시·군서 28명 '신규 확진' … 주간 일평균 확진자 20명 넘어

25일 0시 기준 경북지역 누적 확진자 5298명

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북도에서는 24일 하루 동안 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 28명 더 나왔다.

25일 경북도에 따르면 이날 0시 기준 경북지역 누적 확진자는 전날보다 28명 더 많은 5298명(해외 유입 189명 포함)으로 집계됐다.

지역별 신규 확진자는 경주시 6명, 경산시 5명, 구미시·영천시 4명, 포항시 3명, 문경시·칠곡군 2명씩, 군위군·울진군 1명씩이다.

경주시 신규 확진자 6명 가운데 1명은 경주지역 목욕탕을 방문한 것으로 파악돼 추가 연쇄감염이 우려된다. 다른 2명은 감염 경로가 파악되지 않았다. 나머지 3명은 선행 확진자와 접촉자다.

경산시 신규 확진자 5명 가운데 3명은 구미시 유흥주점 관련해 지난 20일 확진된 경산 1396번의 접촉자이고, 다른 1명은 전날 확진된 경산 1406번의 접촉자이고, 나머지 1명은 전날 확진된 대구 남구지역 주민의 지인이다.

구미시 신규 확진자 4명 가운데 1명은 구미시 소재 유흥주점 관련해 지난 22일 확진된 구미 688번의 접촉자다. 또다른 1명은 전날 확진된 대구 달서구 주민의 지인이고, 감염취약시설 선제검사에서도 1명이 확진됐다. 나머지 1명은 감염경로가 파악되지 않았다.

영천시 신규 확진자 4명 가운데 3명은 전날 확진된 포항 737번의 접촉자이고, 다른 1명의 감염경로는 파악되지 않았다.

포항시 신규 확진자 3명 가운데 1명은 지난 20일 확진된 경기 성남시 주민의 접촉자이고, 다른 2명은 지역 선행 확진자의 접촉자들이다.

문경시 신규 확진자 2명은 지난 21일 확진된 문경 39번의 접촉자로 시설 격리 도중 확진됐다. 칠곡군 확진자 2명은 대구 북구, 대전 서구지역 확진자의 접촉자다.

군위군 신규 확진자 1명은 전날 확진된 대구 서구 주민의 지인, 울진군 신규 확진자는 지난 22일 확진된 부산 기장군의 지인이다.

경북도에서는 최근 1주일간 지역 곳곳에서 145명(해외유입 제외)이 확진판정을 받으면서, 주간 일일평균 확진자 숫자가 20.7명을 기록했다. 현재 3171명이 자가 격리 중이다.

