2022학년도 학생부종합전형 대비 자기소개서 작성법?

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)는 28일 동대문진학상담센터에서 온라인 학부모 진학교실을 개최한다.

학부모 진학교실은 매월 마지막 주 수요일 동대문진학상담센터에서 운영, 이번에는 조만기 한국대학교육협의회 강사(경기판곡고등학교 교사)가 포스트코로나 시대를 대비한 2022학년도 학생부종합전형 대비 자기소개서 작성 방법을 주제로 진행한다.

조만기 한국대학교육협의회 강사는 판곡고등학교 현직 교사로 현장에서 오랜 진학지도 경험을 바탕으로 사회적거리두기 대응 단계에 따라 등교수업과 온라인 수업을 병행해야 하는 수험생들에게 변화하는 입시 정책에 효율적으로 대응할 수 있도록 자기소개서 작성 방법에 대한 정보를 제공한다.

학부모 진학교실은 매월 마지막 수요일 대학입시와 관련된 다양한 주제로 진행되며, 이번 강의는 줌(ZOOM)을 통한 온라인 강의로 실시간 질의응답을 통해 학부모가 우리 자녀의 합격을 위해 도움이 될 수 있도록 준비됐다.

또 실시간 화상 강의는 동대문진학상담센터 누리집과 동대문구청 유튜브 채널을 통해 공개될 예정으로 누구나 수강할 수 있다.

동대문진학상담센터는 동대문구와 입시전문업체 유웨이가 함께 운영 중인 시설로 동대문구 주민이면 누구나 맞춤형 입시 상담을 무료로 받을 수 있다.

자세한 사항은 동대문구청 교육지원과에 문의하면 된다.

구는 여름방학을 맞이해 중·고등학생들이 미래시대에 맞는 역량을 알아보고 강화할 수 있도록 ‘여름방학 미래캠프 'GO TO THE FUTURE’를 온라인(ZOOM)으로 운영한다.

▲미래사회 특징 ▲미래사회 핵심역량 ▲역량강화 솔루션 등 3개 주제를 다루며, 26~28일에 매일 오전 10시와 오후 2시 두 번에 걸쳐 진행된다.

25일까지 동대문구 교육비전센터 누리집에서 신청이 가능하다.

유덕열 동대문구청장은 “이번 ‘학부모 진학교실’은 새로운 사회적거리두기 4단계 격상으로 인해 수업 공백도 많고 입시 변수가 많아 정보가 부족한 수험생과 학부모에게 입시정보 격차를 해소하는 데 도움을 주기 위해 마련했다”며 “앞으로도 주민들의 요구에 맞춰 다양한 교육·진학프로그램을 제공함으로써 사교육비를 절감하는 한편, 진학률을 높이는데 기여, 미래사회를 선도하는 으뜸교육도시 동대문구를 만드는데 앞장서겠다”고 밝혔다.

