[아시아경제 송승윤 기자] 서울 은평구의 한 어린이집에서 원생이 학대를 당했다는 신고가 접수돼 경찰이 수사중이다.

24일 경찰에 따르면 서울경찰청 여성청소년범죄수사대는 아동복지법 위반 혐의로 서울 은평구의 한 가정어린이집 원장과 담임교사를 입건해 조사하고 있다.

이들은 지난 3월 어린이집 원생의 뺨과 엉덩이를 때리거나 밀치는 등 폭행한 혐의를 받는다. 일부 학부모가 우연히 이를 목격해 경찰에 신고·고소한 것으로 알려졌다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV 등을 토대로 정확한 사실 관계를 확인하고 있다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr