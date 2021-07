[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 포항 연일대교가 빛의 문화공간으로 변신했다.

24일 포항시에 따르면 '연일대교' 교량 측면에 LED미디어 조명이 설치돼, 형산강 물에 반사되면서 다채로운 빛을 연출하고 있다. 포항시는 최근 15억원의 사업비를 들여 1차 공사를 완료했다.

지난 22일 점등식에는 이강덕 포항시장을 비롯해 정해종 포항시의회 의장, 이동업, 김상헌 경북도의회 의원, 포항시 건설도시 위원, 연일읍, 효곡동 자생단체 등 50여 명이 참석했다.

이강덕 시장은 "이번 사업을 통해 포항시는 밤이 아름다운 도시가 될 것"이라며 "이를 바탕으로 시민들에게는 질 높은 휴식 공간제공과 타 지역 관광객의 유입을 통한 지역경제 발전의 초석을 다지고자 한다"고 전했다.

