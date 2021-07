[이 상품] 국내 최초 의료용 칫솔 '파디투'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 고령화로 치아 건강에 대한 중요성이 부각되면서 칫솔과 치약에 대한 관심도 커지고 있다. 하지만 치약에 비해 칫솔은 상대적으로 관심이 적은 게 현실이다.

이런 가운데 국내 최초로 칫솔모 헤드부문 의료용 특허를 획득한 칫솔이 나와 관심을 끌고 있다.

충청남도 공주시 우성면에 위치한 '아이디어 컴퍼니'(대표 하용길)는 지난해 말 '파디투(ParDeToo) 칫솔'을 20여년의 연구끝에 내놨다.

파디투는 출시와 함께 '잇몸 마사지 및 프라그 제거 의료용 칫솔'이라는 별칭을 얻었다. 국내 최초로 특허청의 칫솔모 부문 의료 특허를 받은 데 따른 것이다. 파디투는 출시 후 대한민국발명특허대전 금상과 서울국제발명전시회 동상을 휩쓸며 칫솔의 새 지평을 열고 있다.

파디투의 가장 큰 장점은 칫솔의 머리부를 PVC(폴리염화비닐)과 실리콘 등 2중모로 구성했다는 점이다. 이러다 보니 칫솔모의 탄력성이 경쟁 제품들에 비해 뛰어나다.

칫솔의 식모지지돌기가 직접 치아에 닿아도 충격이 적다. 사용자의 치아가 손상되는 것을 방지하는 효과도 있다. 칫솔모가 탄력적이다 보니 구석구석 잘 닦이는 것은 덤. 나아가 프라그 제거 및 잇몸 마사지 효과도 기대할 수 있다. 재질이 실리콘이다 보니 칫솔의 수명도 상대적으로 길다. 양치 후에는 놀라울 정도로 개운함도 선사하다.

회사 측은 꾸준히 사용하면 스케일링 주기가 길어지고, 칫솔 하나로 구강 전체 케어까지 가능하다고 설명한다.

특히 이 제품은 칫솔 머리부의 두께를 얇게 해 사용자가 입안에서 편하게 사용할 수 있도록 배려했다.

하용길 아이디어 컴퍼니 대표는 "파디투 칫솔은 의료용으로 인정받을 만큼 프라그 제거와 잇몸 마사지 효과가 뛰어나며 치아 손상도 적게 한다"고 소개했다.

이어 "칫솔 몸체에 각기 다른 높이를 갖는 돌기부를 만들어 칫솔모의 길이를 다르게 하고 양치할 때 칫솔모와 치아간 접촉에 의해 발생되는 마찰력의 크기를 접촉 부위에 따라 다양하게 함으로써 치아 사이에 낀 음식물과 프라그를 효율적으로 제거하는 동시에 칫솔모의 탄성을 이용해 잇몸을 맛사지 할수 있도록 배려한 제품"이라고 덧붙였다.

파디투 칫솔은 네이버 스토어팜, 올은생활 등에서 구매 가능하다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr