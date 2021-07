[세종=아시아경제 문채석 기자]

<학교법인 및 부설기관 >

▶학교법인 한국폴리텍 직업교육연구소장 김용구 ▶학교법인 한국폴리텍 예산부장 윤광섭 ▶학교법인 한국폴리텍 학사부장 최민환 ▶학교법인 한국폴리텍 입시부장 김종진 ▶학교법인 한국폴리텍 산학부장 윤현님 ▶학교법인 한국폴리텍 총무부장 장욱진 ▶학교법인 한국폴리텍 혁신성과부장 이원태 ▶학교법인 한국폴리텍 정보전산부장 강연식 ▶학교법인 한국폴리텍 홍보부장 김종광 ▶학교법인 한국폴리텍 교수학습지원부장 김미경 ▶한국폴리텍대학 인재원 행정처장 서해진 ▶한국폴리텍대학 신기술교육원 연수처장 오경근

<대학>

▶한국폴리텍Ⅵ대학 교무기획처장 노진호 ▶한국폴리텍특성화대학 행정처장 백보현

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr