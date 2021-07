최영호 거창 부군수 "스포츠 시설 개선해 건강하고 역동적인 거창 만들 것"

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 최영호 거창 부군수는 23일 가조면 일부리 일원 그라운드 및 파크 골프장과 남하면 무릉리 일원 제2 스포츠단지 진·출입으로 개설공사 현장을 방문해 추진사항과 현장을 점검했다.

제2 스포츠단지 진·출입 공사는 부산지방국토관리청 시행 사업과 연계된 사업으로 공사 추진상황에 따라 사업추진 지연 우려 사업이었으나 공사 시행 허가 조건 사항 이행과 공사 전반의 위·수탁을 통해 조기 준공을 목표로 하고 있다.

그라운드 및 파크골프장은 가조면의 늘어나는 골프인 수요를 해소하고 주변 관광지와 연계해 지역발전에 이바지할 것으로 보고 조기 준공을 목표로 하고 있다.

최영호 부군수는 “이번 체육시설사업소의 주요 사업장 점검을 통해 군민들의 스포츠 시설을 개선하고 건강하고 역동적인 거창을 만들기 위해 최선을 다할 것이다”라고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr