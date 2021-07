김오수 "인권 중시, 인권보호관의 역할 요구는 시대 흐름"

[아시아경제 배경환 기자] 김오수 검찰총장이 초대 인권보호관 회의에서 "인권을 중시하고 인권보호관에게 중요한 역할을 요구하는 것은 시대 흐름"이라고 밝혔다.

김 총장은 23일 오후 3시부터 5시까지 전국 34개 지검·지청의 초대 인권보호관들과 진행한 화상회의에서 "법무부와 대검도 흐름에 발맞춰 실력과 인품을 갖춘 초대 인권보호관들을 전국 고·지검과 지청에 배치했다"며 이같이 말했다.

특히 김 총장은 "인권보호관들이 '줄탁동시'라는 말처럼 시대의 흐름을 읽고 역할의 중요성에 걸맞는 적극적인 참여와 노력을 해 줄 것을 당부한다"며 "이를 통해 국민의 신뢰를 받고 공정한 '국민중심 검찰'이 돼야 한다"고 강조했다.

한편 이날 회의에서는 검찰이 직접수사를 개시한 사건의 수사과정에서 인권보호관의 점검 절차를 정해 검찰수사의 공정성을 제고하고 사건관계인의 인권을 보장하는 지침을 제정하는 내용 등이 다뤄졌다.

대검 관계자는 "6대 중요범죄 수사를 통한 부정부패 척결에 최선을 다하면서 국민들의 인권 보호가 최대한 보장될 수 있도록 새롭게 확대 개편된 인권보호관 제도를 효과적으로 운영하겠다"고 밝혔다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr