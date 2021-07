[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 대구시교육청 부교육감에 임명된 강병구<사진> 충남대학교 사무국장이 26일 부임한다.

경북 김천이 고향인 강병구 신임 부교육감은 김천고·서울대 국민윤리교육학과를 졸업하고 미국 조지아대에서 석사와 박사과정을 졸업했다.

1995년 38회 행정고시를 통해 공직에 입문한 뒤 교육부 직업교육정책과장, 교육부 학생복지정책과장과 대학학사제도과장 등을 역임했다. 2018년 일반직고위공무원으로 승진한 후 경기도교육청 기획조정실장, 충남대 사무국장 등을 거쳤다.

전임 배성근 부교육감은 대전시교육청 부교육감으로 자리를 옮기게 됐다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr