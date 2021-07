[아시아경제 이동우 기자] 현대글로비스는 올해 2분기 영업이익이 지난해 같은 기간보다 112.0% 증가한 2769억원을 기록했다고 23일 공시했다.

같은기간 매출은 67.2% 증가한 5조4672억원이며, 당기순이익은 86.0% 늘어난 2143억원이다.

현대글로비스는 "코로나19 기저효과와 전방 산업 수요 회복 등이 실적에 반영됐다"며 "다만 코로나 상황이 여전히 불안정하고 이에 따른 물동량 불확실성도 커 수익성 확보를 위한 노력을 계속할 계획"이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr