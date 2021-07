이용섭 광주시장, 김홍빈 대장 수색 전방위적 노력

청와대·中정부에 협조 요청

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 이용섭 광주광역시장이 김홍빈 대장 수색에 적극적으로 협조해 달라고 청와대와 중국정부에 요청했다.

23일 광주시에 따르면 이 시장은 청와대와 외교부에 신속하고 적극적인 협조를 다시 한 번 요청했다.

청와대와 외교부는 이 일에 대해 대통령 특별지시사항으로 받아 전방위적 노력을 다하고 있다고 밝혔다.

또 장청강(?承?) 주 광주 중국총영사에게 중국정부의 신속한 월경허가를 요청했으며 장 중국총영사는 중국 정부에 이같은 뜻을 전달했다.

이에 대해 중국 정부는 김 대장이 구조될 수 있도록 헬기 2대원 구조대원 5명이 현장에 급파돼 있으며 중국 신장 위구르 자치구 외사판공실 국장이 활동하고 있는 등 최선의 노력을 다하고 있다고 답변했다.

이 시장은 이날 오전 김 대장 아내를 만나기도 했다.

김 대장 아내는 “한시라도 빨리 구조헬기가 뜰 수 있도록 중국측에서 허가해 달라”고 요청했다.

한편 외교부는 이날 오후 1시30분께(한국시각) 광주시에 김홍빈 대장 수색구조 활동 관련해 파키스탄 정부는 중국정부가 파키스탄 구조헬기의 중국 영공 진입을 허가했다고 주파키스탄 한국대사관에서 알려왔다고 전했다.

기상 사정이 허락되는 대로, 구조헬기를 활용한 구조 작업이 개시될 것으로 보인다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr