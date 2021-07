이낙연 측 "노무현 탄핵 투표 '반대' 했다…악의적 마타도어 중단해야"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당 경선이 치열해지면서 지난 2004년 '노무현 전 대통령 탄핵 투표'를 둘러싼 진실 공방이 수일 째 이어지고 있다.

23일 이낙연 전 대표의 필연캠프는 논평을 통해 "아무리 불안해도 금도는 넘지 말아야 한다"면서 노 전 대통령 탄핵 투표 당시 찬반 입장을 밝히라는 이 지사 측 공격에 "노 전 대통령에 대한 탄핵 투표 당시 이낙연 의원은 '반대'표를 행사했다"고 재차 강조했다.

배재정 대변인은 "무기명 비밀투표였기 때문에 직접 확인할 방법은 없다"면서도 "모두가 아는 사실"이라고 말했다. 이어 "이낙연 후보는 노무현 대통령 당선인 대변인이었고, 노 대통령 취임사를 썼다. 탄핵발의에 참여하지 않았고, '탄핵요구는 지나치다'고 명백히 밝힌 바 있다. 탄핵투표에는 반대표를 던졌다"고 설명했다.

배 대변인은 "초조함은 알겠다. 예비경선 국민면접에서 순위권에도 못 들어갔다"고 이 지사를 향해 저격하며 "TV 토론 이후 믿고 있던 '대세론'마저 기울었다"고 꼬집었다.

그러면서 "불안함은 이해한다. 그래도 금도는 있다"고 지적했다.

배 대변인은 "악의적 마타도어 이제라도 중단하라"면서 "아무리 불안해도, 아무리 초조해도, 민주당원과 민주당 지지자들의 아픔, 돌아가신 노무현 대통령님까지 소환해야겠는가"라고 질타했다.

