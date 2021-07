'尹 폄하' 비판에 이준석 "당외 주자 바짓가랑이 붙잡는 것 반대"

[아시아경제 김소영 기자] 이준석 국민의힘 대표가 "흔들림 없이 가겠다"며 "당외 주자의 바짓가랑이를 붙잡아야 한다느니 꽃가마를 태워야 된다느니 하는 주장에 선명하게 반대하고 공정한 경선만을 이야기 하면서 전당대회에서 국민과 당원의 선택을 받았다"고 밝혔다.

이 대표는 23일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "서울시장 선거에서 모두가 배웠어야 하는 교훈은 당이 중심을 잃고 흔들리지 않으면 어떤 선거도 이길 수 있다는 것"이라며 이같이 말했다.

그는 "'4번으로 나가면 이기고 2번으로 나가면 진다'와 같은 허무맹랑한 이야기에 당내 의원 다수는 부화뇌동했지만, 중심을 잡고 낚이지 않았던 당원들과 국민들이 주역이었던 승리였다"고 강조했다.

이는 이 대표가 22일 "(윤 전 총장이) 과거 안 대표가 정치에 대해서 미숙했을 때 했던 판단과 아주 비슷한 판단을 하고 있다"고 지적한 데 대해 정진석 국민의힘 의원이 윤석열 전 검찰총장에 대한 최근 이 대표의 발언과 태도를 두고 "겸손하라"며 비판하자 이에 정면으로 맞선 것으로 풀이된다.

같은날 정 의원은 자신의 페이스북을 통해 '정치는 예능이 아니다'라는 제목의 글을 올리며 "국민의힘은 스스로 위기상황임을 엄중히 인식해야 하고 겸손해야 한다"며 "당내 주자에 대해서만 지지운동 할 수 있다는 등 쓸데없는 압박을 윤 전 총장에게 행사해선 곤란하다"고 질타했다.

앞서 22일 장제원 국민의힘 의원도 이 대표를 향해 "야권후보를 보호해야할 제1야당 대표가 '(윤 전 총장 지지율이) 위험하다'는 자극적인 발언을 하는 것은 지지율 하락을 유도하는 듯한 발언으로 밖에 보이질 않는다"며 "이 대표의 발언을 듣고 있자니, 여당측 평론가 발언으로 착각할 지경"이라고 일갈했다.

그러면서 "이 대표는 더 이상 야권 주자의 가치를 떨어뜨려 자신의 가치만 높이려는 자기정치를 즉각 중단할 것을 촉구한다"고 목소리를 높였다.

권성동 국민의힘 의원도 23일 자신의 페이스북을 통해 "당 대표는 후보들에 대한 평론가가 아니다"라고 이준석 대표를 정면 비판했다. 이어 "대선후보의 장점을 부각할 수 있게 판을 깔아주는고 원팀을 만드는게 당 대표의 최대 임무인데 요즘 당 대표의 발언을 보면 극히 우려스럽다"라고 지적했다.

