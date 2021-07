정부, 내년 1월부터 모바일 운전면허증 시행

향후 국가유공자증·장애인등록증 등도 추가

[아시아경제 장세희 기자]정부가 내년 1월부터 모바일 운전면허증 제도를 시범 운영한다.

이억원 기획재정부 1차관은 23일 정부서울청사에서 제25차 정책점검회의 혁신성장 전략점검회의 겸 코로나 정책점검회의 겸 한국판뉴딜 점검 회의 겸 물가관계차관회의를 열고 "2~3개 지역을 대상으로 시범 사업을 실시하고 운영성과를 토대로 전국민으로 대상을 확대하겠다"고 밝혔다. 향후에는 국가유공자증, 장애인등록증 등도 추가할 예정이다.

이 차관은 "모바일 운전면허증은 관공서, 은행 창구 등에서 실물 운전면허증처럼 사용할 수 있을 뿐 아니라, 비대면 은행 계좌 개설 등 온라인상의 다양한 서비스에도 활용될 수 있을 것"이라고 강조했다.

그러면서 "플라스틱 신분증에 대한 정보 노출, 위변조 우려가 커지고 비대면·온라인 서비스가 확산되면서 디지털 신원증명의 중요성이 더욱 강조되고 있다"며 "디지털 신원증명 분야가 2030년까지 국가 국내총생산(GDP)의 약 3~6%의 경제적 가치를 창출할 것으로 전망한 연구결과도 있다"고 설명했다.

아울러 올해 110조원의 투자 목표를 달성하겠다고 강조했다. 그는 "기업 투자는 투자 지원카라반 등 다양한 채널을 활용해 3분기 내 5조원 규모의 프로젝트를 발굴해 추진하겠다"며 "민자사업 투자는 스마트 산단 등 신유형 사업을 포함해 5조원 규모의 신규 사업을 추가 발굴하겠다"고 밝혔다. 그러면서 "공공기관 투자는 연내 투자 목표 65조원을 달성할 수 있도록 잔여 31조1000억원의 투자 집행 관리에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다.

