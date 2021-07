고흥군의회, 제229회 임시회 폐회

[고흥=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 고흥군의회(의장 송영현)는 지난 12일부터 11일간 열린 제299회 임시회를 마무리했다고 22일 밝혔다.

이번 임시회에서는 ‘2021년 상반기 군정 주요업무 추진실적 보고’와 ‘고흥군 인구정책지원 조례 일부개정조례안’ 등 9건의 안건을 심의·의결했다.

이번 임시회는 지난 14일부터 전날까지 6일간 ‘2021년 상반기 군정 주요업무 추진실적 보고’를 받고 각 부서별로 심도 있는 질의?응답을 통해 미흡한 부분에 대해서는 보완 및 개선토록 요구했다.

특히, 류제동 의원은 긴급 현안 질문에서 현안문제 발생 시 의회와 집행부 간 서로 협력해 지역발전을 위해 노력하자고 했으며, 송귀근 군수는 본 회의장에 출석해 의회와 긴밀한 소통체계를 확립하고 상생하여 군정발전에 최선을 다하겠다고 말했다.

송영현 의장은 폐회사를 통해 “장기화된 코로나19로 방역 및 백신접종 현장 등 최 일선에서 고생하고 있는 공직자와 자원봉사자들의 노고에 깊은 감사를 드리며, 군민들이 안전하고 쾌적한 여름을 보낼 수 있도록 여름철 자연재해예방 및 기후변화 대응에도 힘써 주실 것을 당부 드린다”고 말했다.

