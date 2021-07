[아시아경제 이기민 기자] 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 87,400 전일대비 300 등락률 +0.34% 거래량 2,156,414 전일가 87,100 2021.07.22 15:30 장마감 관련기사 [컨콜]기아 "상반기 반도체 부족으로 6만대 생산차질"기아, 2Q 날았다…매출·영업익 분기 최고 실적(상보)外人·기관 양매수… 코스피 두달 만에 1%대 상승마감 close 는 22일 올해 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "연말까지 EV6를 3만대 중반 정도 생산할 수 있도록 준비하고 있다"며 "구동모터 등 부품 수급은 특별히 문제되지 않을 것"이라고 밝혔다.

이어 "생산 기본 기지는 한국으로, 특정 모델이 일정 수준 판매가 된다면 그 때 현지 생산을 살필 것"이라고 덧붙였다.

한편 기아는 올해 글로벌 시장에서 290만대를 생산할 예정이라며, 최근 출시한 신형 스포티지를 연간 50만대 판매를 목표로 육성할 계획이라고 전했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr