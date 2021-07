민주당 광주시당, 전력수급 상황 점검·폭염 취약계층 대책 논의

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 더불어민주당 광주광역시당이 전력수급 상황을 점검하고 취약계층을 찾아 봉사활동을 전개했다.

민주당 광주시당은 한국전력 광주전남본부 전력관리처를 찾아 폭염의 장기화로 인한 전력수급 상황점검 및 취약계층을 위한 안전하고 시원한 여름나기 케어활동을 진행했다고 22일 밝혔다.

또 올해 전력사용이 역대 최악의 폭염을 기록했던 지난 2018년보다 더 늘어날 것이라는 전망에 대비해 하계 전력수급을 점검하고, 노약자와 어린이 등 폭염 취약계층에 대한 대책 등에 대해 논의했다.

송갑석 위원장은 “산자위 소속 국회의원으로 지역 전력수급 상황을 점검해 안정적으로 전력 공급이 이뤄질 수 있도록 관심과 노력을 아끼지 않겠다”면서 “폭염도 특별재난 수준으로 인식해서 위기관리 매뉴얼 등을 꼼꼼하게 정리하는 등 종합적인 대책을 수립해야 한다”고 말했다.

이어 “한국전력 광주전남본부 임직원들의 자발적 기부로 이뤄진 펀드 조성을 통해 폭염 취약계층을 위한 공헌활동이 이뤄진 것은 큰 감동이다”면서 “한국전력의 지역사회 활동을 지지하고 응원한다”고 밝혔다.

