진주시, 미래 100년을 위한 발전 전략 제시

진주 비전 2030 중장기발전계획 수립 용역 중간보고회 개최

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 22일 오후 3시 시청 상황실에서 조규일 시장 주재로 ‘진주비전 2030 중장기 발전계획 수립 용역’ 2차 중간 보고회를 개최했다.

이번 용역은 저출산·고령화, 4차 산업혁명, 포스트 코로나 등 급변하는 환경에 능동적으로 대처하고, 서부 경남 KTX 개통에 대비한 창조적인 미래 발전전략 수립과 진주의 미래상을 보다 구체적으로 정립하기 위해 기획됐다.

진주비전 2030 중장기 발전계획은 제5차 국토종합계획 및 제4차 경상남도 종합 계획 등 상위계획과 정합성을 유지함과 동시에 지속할 수 있는 성장과 미래지향적 발전을 위한 종합적·체계적·단계별 중장기 발전전략 수립을 위한 계획이다.

또한 경제, 문화, 환경, 복지 등 시정 부문별로 희망의 진주 미래를 위한 세부 추진 전략을 중단기·장기로 구분하여 제시할 예정이다.

이날 보고회에서 용역 수행을 맡은 ㈔지방 행정발전연구원은 2030년 진주시 비전을 ‘역사가 흐르고 품격 넘치는 남중부 100만 중심도시 HIGH 진주’로 설정해 4대 핵심 가치를 실현하기 위한 7개의 미래 발전 전략을 제시했다.

조 시장은 “미래 발전전략은 부강 진주 3대 프로젝트 등 민선 7기 역점사업과 융합 및 연계가 이뤄져야만 시너지 효과를 발휘할 수 있다”며 “새로운 진주 미래 100년을 위해 진주만의 독창적인 미래 가치를 발굴하는 용역이 돼야한다”고 주문했다.

