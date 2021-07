靑 "코로나19 상황 고려해 연기 결정"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령이 코로나19 상황과 관련해 여름휴가를 연기했다.

청와대 관계자는 22일 "문 대통령의 여름휴가는 8월 초로 예정돼 있었으나, 심각한 코로나19 상황을 고려해 연기했다"고 말했다.

