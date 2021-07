대구시, 자가격리 무단이탈 6명 적발 … '무관용 원칙' 형사고발 예고

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 대구시는 최근 코로나19 자가격리 무단이탈자 6명을 적발, 무관용 원칙에 따라 전원 형사고발키로 했다고 22일 밝혔다.

지난 19일 개인용무로 이탈한 4명, 20~21일에는 친구집 방문목적으로 이탈한 각각 1명을 적발했다.

그간 대구시는 자가격리 중 무단이탈자 116명을 적발, 내국인 93명은 형사고발하거나 고발 예정이고, 외국인 6명은 강제출국토록 법무부에 통보했다.

최근 20∼30대를 중심으로 코로나19 확진자가 급증하고 있는 가운데 밀접접촉자는 자가격리 시작 당시 음성판정을 받았더라도 잠복기를 지나 자가격리 중 확진되는 사례가 있다는 것이 대구시의 설명이다.

올해 1월부터 7월 현재까지 대구시 확진자 3300여명 중 21%인 720여명이 자가격리 중 확진됐다. 이는 같은 기간 자가격리자 4만7700여명의 1.5%에 달하는 수치다.

정한교 대구시 안전정책관은 "코로나19 장기화와 폭염 등으로 지치고 힘겹지만, 자가격리자께서는 나와 가족 나아가 우리 공동체의 안전을 위하여 생활수칙을 반드시 지켜주시고, 가족?동거인들도 격리해제일까지 모임이나 대외활동을 최대한 자제해 달라"고 당부했다.

