레스케이프, KT·아모레퍼시픽과 3사 협업 콘텐츠 마케팅

객실 내 기가지니 사용한 언택트 쇼핑 서비스

스위트 객실 기가지니로 신청하면 '시예누' 한정판 선착순 증정

투숙 기간 중 기가지니 통해 시예누 베스트셀러 2종 세트 주문 시 30% ↓

[아시아경제 김유리 기자] 부티크 호텔 레스케이프는 오는 27일부터 다음 달 27일까지 KT·아모레퍼시픽과 협업해 비대면(언택트) 쇼핑 서비스를 선보인다고 22일 밝혔다.

이번 프로모션은 본격적인 여름 휴가 시즌을 맞아 호캉스를 즐기는 동시에 비대면으로 쇼핑을 즐기고 싶은 고객을 위해 기획됐다. 레스케이프의 객실 공간에서 KT 기가지니 스피커의 인공지능(AI) 호텔 서비스를 이용해 스킨케어 브랜드 시예누(SIENU)의 아이템을 언택트 쇼핑할 수 있는 협업 마케팅 사례다.

해당 프로모션 기간 동안 레스케이프의 아틀리에 스위트, 코너 스위트, 프레스티지 스위트 등 5개 타입 스위트 객실에 투숙하는 고객들에게는 아모레퍼시픽의 럭셔리 브랜드 시예누의 스킨케어 제품을 선물로 증정한다. 투숙 기간 동안 객실 내 KT 기가지니 스피커를 이용하면 시예누의 스킨케어 6종으로 구성된 한정판 어메니티 세트(15만6000원 상당)를 선착순으로 제공 받을 수 있다.

이와 함께 스위트 객실 포함 전 객실에 설치된 기가지니의 스페셜 용품 메뉴를 통해 시예누 베스트셀러 제품인 스킨, 에멀젼 2종 세트를 주문시 30% 할인 혜택으로 언택트 쇼핑을 도울 예정이다. 시예누는 피부 개선 효능이 있는 석류, 영지 등의 원료와 다이아몬드, 진주 등의 보석 원료, 아모레퍼시픽의 바이오 기술을 결합한 안티에이징 제품을 선보이는 브랜드다.

레스케이프 전 객실에 설치돼 있는 기가지니 서비스는 음성뿐만 아니라 터치 스크린을 통해 객실 내 조명 및 냉난방 제어, 어메니티 및 컨시어지 요청, 호텔 시설정보 확인, TV 제어, 음악 감상 등을 할 수 있다.

이송민 레스케이프 총지배인은 "공간, AI 서비스, 화장품의 각기 다른 분야의 3사가 만나 고객들이 안심하고 즐거운 여름 휴가 시즌을 보낼 수 있도록 특별한 프로모션을 마련했다"며 "이번 협업을 시작으로 고객들이 호텔에서 편리하게 어메니티, 기타 제품 등을 쇼핑할 수 있도록 다양한 서비스를 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr