"집에서 소소하게 즐깁시다" … 김해 4개 예비사회적기업, 콜라보 '홈술상' 세트 출시 예고

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시가 관내 4개 예비사회적기업이 협업해 만든 홈술상 제품 알리기에 나섰다.

22일 시에 따르면 가야양조장, 개락당, 태백한우협동조합, 김해글로벌청소년센터 사회적협동조합은 최근 협약을 맺고 각자 생산하는 전통술과 술잔, 육포, 견과류로 구성된 홈술 세트 상품을 9월 초 출시할 계획이다.

가야양조장은 김해산 찹쌀과 멥쌀을 주재료로 감미료가 첨가되지 않은 건강한 우리 전통 술을, 개락당은 김해의 시화인 매화를 디자인해 만든 술잔, 태백한우협동조합은 육포를, 김해글로벌협동조합은 지역 특산물인 단감을 활용한 견과류 강정을 제작한다.

김해시 관계자는 "콜라보 제품 대부분이 김해 농산물과 지역 특색을 반영한 상품들이어서 남다른 의미가 있다"며 "시민들의 좋은 반응을 얻어 기업 간 상호발전을 기대한다"고 말했다.

한편 이들 기업은 2020년, 2021년 상반기 예비사회적기업으로 진입한 기업들로 각종 공모사업에 적극적으로 참가하는 등 활발한 활동을 이어가고 있다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr