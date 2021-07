KT알파, 프리미엄 선물샵 ‘우선샵’ 오픈…"차별화된 경험 제공"

[아시아경제 임춘한 기자] KT알파는 비대면 선물하기 트렌드 확산에 발맞춰 프리미엄 선물샵 ‘우선샵(USUN#)’을 오픈한다고 22일 밝혔다.

우선샵은 프리미엄 브랜드 및 상품을 모바일로 쉽고 빠르게 선물할 수 있는 버티컬 커머스 플랫폼이다. TPO(Time·Place·Occasion)에 적합한 상품 큐레이션과 기프트 매거진을 통해 선물 트렌드를 제시하고 만족도 높은 선물을 할 수 있도록 돕는 것이 특징이다. 향수, 디저트, 주방용품 등 총 9개의 카테고리를 통해 프리미엄 상품을 만나 볼 수 있다.

특히 ‘우선선물’ 기능을 업계 최초로 선보인다. 우선선물은 받는 사람이 직접 상품을 고르는 수신자 선택형 선물이다. 구매자는 매번 어떤 선물을 해야 할지 취향 고민할 필요가 없고, 수신자는 원하는 상품을 선물로 받을 수 있어 만족도가 높다. 기존 선물하기 서비스는 구매자가 특정 브랜드의 상품을 골라 보내거나 수신자가 사이즈나 색상 선택 정도만 가능했다.

구매자는 총 4단계의 TPO 선택을 통해 다양한 상품을 추천 받는다. 이 중 최대 6개의 상품을 골라 메시지 카드와 함께 선물할 수 있다. 수신자는 카카오톡 또는 MMS로 선물 수신 후 원하는 상품 1개를 선택하고 배송지를 입력하면 된다. 선물을 준 사람에게 감사의 메시지 카드를 보낼 수도 있다.

KT알파는 우선샵 오픈을 기념해 다양한 프로모션과 고객 혜택을 준비했다. 선착순 1000명을 대상으로 1만원 할인 쿠폰을 제공하고 조말론 향수, 구찌 선글라스 등 프리미엄 브랜드 최대 50% 할인 프로모션을 진행한다.

정기호 KT알파 대표는 ”우선샵은 비대면 선물하기 수요가 급증하는 언택트 환경 속 특별하고 의미 있는 선물을 하고 싶은 고객의 수요에서 탄생했다”며 “차별화된 전략과 상품 구성으로 선물하기 서비스를 지속 혁신하기 위해 노력할 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr