경북도, 봄철 산불방지 산림청 평가 '최우수' … 안동·예천 산불 피해 최소화 공로

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북도는 지난 20일 산림청이 주관한 '2021년 봄철 산불방지 우수기관 평가'에서 '최우수 기관'으로 선정됐다고 22일 밝혔다.

산림청은 15개 광역자치단체를 대상으로 ▲산불 예방 ▲산불방지 홍보 ▲산불 대응 ▲산불방지 협력도 등 5개 분야를 평가해 우수기관을 선정한다.

경북도는 올해 4월 발생한 안동·예천지역 대형 산불에 신속한 초동 대응으로 도민의 안전 확보와 산림피해를 최소화했다는 공로를 인정받았다. 당시 산불진화헬기 21대, 산불전문진화대 1200명, 산불 감시원 2580명을 유기적으로 운영, 지상과 공중에서 입체적 대응이 가능토록 하여 대형 산불진화의 모범사례를 보여줬다는 찬사를 받았다.

또한 산불발생 최고 취약시기인 3~5월에는 산불방지대책본부를 비상체제로 전환, 매일 밤 10시까지 운영함으로써 공백 없는 산불방지 태세를 유지했다.

도청 간부공무원을 시군(23개) 산불책임관으로 지정하는 '산불방지 지역책임관제'도 병행 운영함으로써 도민의 산불에 대한 경각심 고취는 물론 산불 예방 및 대응에도 총력을 다했다.

최영숙 경북도 환경산림자원국장은 "우리 도가 최우수 기관으로 선정될 수 있었던 것은 공무원뿐만 아니라 산불감시원, 진화대원 등 산불관계자와 도민 모두가 관심을 가지고 산불방지를 위해 노력해 주신 덕분이다. 앞으로도 산불방지를 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr