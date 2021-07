생활맥주 밀키트 ‘생활떡볶이’, 1차 물량 완판

[아시아경제 문혜원 기자] 수제맥주 프랜차이즈 생활맥주의 떡볶이 밀키트 ‘생활떡볶이’의 1차 물량이 완판됐다고 22일 밝혔다.

생활떡볶이는 생활맥주 매장에서 누적판매량 8만개를 돌파하며 고객들에게 많은 사랑을 받아 밀키트로 탄생한 메뉴다. 생활떡볶이에는 특별히 80년 전통 환공어묵 베스트 셀러 3종인 상천어묵, 수제비어묵, 중보어묵이 150g 이상 들어있다.

생활떡볶이의 떡은 국내 최초 터널식 급속 냉동 기술을 사용해 생산 됨과 동시에 -20℃ 급속 동결시켜 고소한 맛과 쫄깃한 식감은 그대로 살리고, 갈라짐 현상을 방지해 갓 쪄낸 밀떡의 맛을 느낄 수 있는 것이 특징이다.

생활맥주는 1차 생활떡볶이 완판을 기념해 2차 물량 판매가 시작되기 전인 이날부터 오는 25일까지 사전 주문을 받고, 사전 주문 고객에게는 떡볶이 1팩당 라면사리 1개를 무료 증정하는 이벤트를 진행한다.

생활떡볶이의 사전 주문은 생활맥주의 네이버 스마트스토어 ‘생활맥주 생쑈’에서 가능하며, 26일부터 ‘수도권 새벽직배송’ 서비스를 운영하는 ‘동원 더반찬&’ 에 단독 입점해 소비자들을 만날 예정이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr