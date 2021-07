삼성전자, 주요 랜드마크서 '갤럭시 언팩 2021' 옥외광고

삼성전자, 8월11일 오후 11시 '갤럭시 언팩 2021' 개최

[아시아경제 구은모 기자] 삼성전자가 다음달 11일 '삼성 갤럭시 언팩 2021'을 앞두고 세계 주요 랜드마크에서 옥외광고를 시작했다고 22일 밝혔다.

삼성전자는 공식 초대장을 발표한 21일부터 미국 뉴욕 타임스 스퀘어, 영국 런던 피카딜리 서커스, 이탈리아 밀라노 두오모 광장을 비롯해 스페인 마드리드 까야오 광장, 중국 상하이 K11 쇼핑센터, 홍콩 센트럴 엔터테인먼트 빌딩, 태국 방콕 파노라믹스 센트럴월드, 러시아 모스크바 하이드로프로젝트 등지에서 옥외광고를 공개했다.

'단지 “괜찮은 것”으로 충분한가?(Is “good” good enough?)'라는 질문으로 시작하는 광고는 앞서 공개한 초대장과 동일한 '(당신의 세상을) 펼칠 준비를 하라(Get ready to unfold)'라는 메시지를 연이어 보여준다.

이는 현재 사용 중인 스마트폰이 충분히 만족스러운지 의문을 제기하며, 모바일 혁신의 다음 장(Next chapter)을 열 새로운 갤럭시 기기에 대한 기대감과 궁금증을 갖게 하고자 기획됐다. 새로운 갤럭시 기기를 통해 사용자들에게 완전히 새로운 모바일 세상을 선사하겠다는 의지도 담았다.

삼성 갤럭시 언팩 2021은 한국시간 8월11일 오후 11시 온라인을 통해 진행된다. 이번 언팩 행사에는 차세대 폴더블 스마트폰 ‘갤럭시Z폴드3’와 ‘갤럭시Z플립3’, 스마트워치 ‘갤럭시워치4’ 시리즈, 무선이어폰 ‘갤럭시버즈2’ 등이 공개될 예정이다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr