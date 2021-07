진주시, 2021년 하반기 농업기금 32억원 융자 지원

30일까지 농지소재지 읍면동 신청



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 국내·외 농업환경의 변화로 어려움을 겪고 있는 농업인의 경쟁력을 강화하고 안정적 영농을 지원하기 위해 2021년 하반기 진주시농업기금 32억원을 융자 지원한다.

진주시농업기금은 농업인, 농업 관련 법인, 생산자단체를 대상으로 농업경영에 필요한 운영자금과 시설자금을 지원하며, 운영자금은 1억원, 시설자금은 2억원까지 융자가 가능하다.

상환기간은 운영자금 1년 거치 3년 균분 상환, 시설자금 2년 거치 3년 균분 상환으로 대출금리는 연 1.0%이다.

운영자금의 용도는 종자(묘), 농약, 비료, 원료, 사료 등 재료구매비, 광역동력비, 소통기구 구매비, 사용료, 시설·장비 임차료, 수송비, 유통 판매·가공에 드는 자금이며, 시설자금은 설비와 기자재의 확충·개선을 위한 원예산업 분야를 비롯한 농축산시설에 필요한 자금이다.

다만 운영자금 중 사업추진에 직접 관계되지 않는 개인용 기자재, 행사 관련 경비, 선진지 견학, 용역 관련 경비 등 소모성 경비와 토지, 건물 등 부동산 매입자금, 인건비, 가계 자금 등은 지원에서 제외된다.

농업기금 신청을 원하는 농업인은 30일까지 농지 소재지 읍·면 사무소 및 동 행정복지센터를 방문해 농업경영체 등록 확인서, 신청서, 사업계획서를 제출하면 된다.

