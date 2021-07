미래에셋증권, ELW 264개 종목 신규 상장

[아시아경제 송화정 기자] 미래에셋증권 미래에셋증권 006800 | 코스피 증권정보 현재가 8,960 전일대비 10 등락률 -0.11% 거래량 1,060,443 전일가 8,970 2021.07.21 15:12 장중(20분지연) 관련기사 증권株, 2분기 실적 괜찮다는데 주가는 '비실비실'미래에셋증권, 업계 유일 ‘기업 주식 매입 성과보수 업무 지원 서비스' 제공증권사 '퇴직연금 계열사 몰아주기' 여전 close 은 주식워런트증권(ELW) 264개 종목의 신규 상장을 완료했다고 21일 밝혔다.

이번에 상장하는 종목은 코스피200지수를 기초자산으로 하는 지수형 콜 29종목과 풋 41종목, 종목형 콜 169종목과 풋 25종목이다. 종목형 ELW는 삼성전자, SK하이닉스, 카카오, 신풍제약, SK아이이테크놀로지 등 다양한 종목을 신규 상장하며 이를 통해 ELW 투자자들이 보다 다양한 종목을 거래할 수 있게 됐다.

ELW는 주식이나 지수를 만기일에 미리 정해진 가격으로 사거나 팔 수 있는 권리를 거래하는 상품이다.

미래에셋증권 관계자는 “ELW는 적은 금액으로도 투자가 가능하고 레버리지 효과가 큰 상품이지만 위험 또한 크기 때문에 투자 전에는 금융투자교육원에서 온라인 교육을 이수해야 하며 유의해야 할 점도 많다”고 말했다.

미래에셋증권은 지난 4월 유튜브 채널 ‘스마트머니’ 에 ‘무엇이든 물어보살 ELW 절대로 하지 마라’ 라는 교육영상을 게시하며 투자자 보호 및 교육을 위해서도 앞장서고 있다. 이 영상은 유튜브 조회 수 1만2000회, 댓글 3000개가 넘게 달리는 등 투자자들의 주목을 받았다.

ELW 매매와 온라인 거래방법에 관련된 문의는 미래에셋증권 고객센터를 통해 확인 가능하다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr