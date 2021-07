부안 신재생에너지 단지에 태양광 제조기업 투자

전북도·부안군·경일그린텍㈜·㈜이엠퍼스트 투자협약 체결

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전북 부안군의 신재생에너지 산업단지에 2개 태양광 관련 제조 기업이 들어설 전망이다.

21일 전북도는 부안군(군수 권익현), 경일그린텍㈜, ㈜이엠퍼스트와 투자협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약에 따라 경일그린텍㈜은 부안 신재생에너지 산업단지에 8214㎡ 부지에 30억 원을 투자해 태양광 에너지 저장장치 생산 공장을 건립할 예정이다.

경일그린텍㈜의 투자로 10명의 고용 창출과 연간 에너지저장장치 5000대 생산에 따른 400억 원의 매출이 발생할 것으로 내다봤다.

이와 함께 ㈜이엠퍼스트는 1443㎡ 부지에 10억 원을 투자해 태양광 LED 조명기구 생산 공장을 건립할 계획이다.

㈜이엠퍼스트 또한, 20명의 일자리 창출과 연간 공기조화기 5천 개 및 태양광 LED 조명기구 10만 개 생산에 따른 30억 원의 매출 효과가 기대되고 있다.

특히 경일그린텍㈜과 ㈜이엠퍼스트는 태양광 관련 사업의 수요 증가 전망에 따라, 연내 공장 착공을 목표로 사업을 추진할 것임을 밝혔다.

전라북도와 부안군은 기업의 투자가 원활히 진행되도록 행·재정적 지원과 인허가에 적극적으로 협조하기로 했다.

한편 부안 신재생에너지단지에는 태양광 분야의 전북대 신재생에너지 소재개발지원센터, 풍력 분야의 한국재료연구원, 연료전지 분야의 한국에너지기술연구원 등 3개의 연구기관이 입주해 있다.

