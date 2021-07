한화솔루션, 무역협회와 손잡고 친환경 스타트업 지원

[아시아경제 황윤주 기자] 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 42,950 전일대비 750 등락률 +1.78% 거래량 981,493 전일가 42,200 2021.07.21 14:15 장중(20분지연) 관련기사 한화큐셀, 태양광 모듈 또 기부…전력망 파괴된 콜롬비아 밝힌다한화솔루션, 2분기 호실적 뒤에 우는 '태양광'한화솔루션, 전선케이블 고부가 소재 5만t 증설…860억원 투자 close 이 한국무역협회와 함께 친환경 스타트업의 발굴 및 지원을 위한 협력에 나선다. 상생협력으로 사회적 이슈를 해결해가는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 새로운 모델을 만들겠다는 것이다.

한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 42,950 전일대비 750 등락률 +1.78% 거래량 981,493 전일가 42,200 2021.07.21 14:15 장중(20분지연) 관련기사 한화큐셀, 태양광 모듈 또 기부…전력망 파괴된 콜롬비아 밝힌다한화솔루션, 2분기 호실적 뒤에 우는 '태양광'한화솔루션, 전선케이블 고부가 소재 5만t 증설…860억원 투자 close 케미칼 부문은 21일 무역협회와 'ESG 분야 상호협력을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다. 이구영 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 42,950 전일대비 750 등락률 +1.78% 거래량 981,493 전일가 42,200 2021.07.21 14:15 장중(20분지연) 관련기사 한화큐셀, 태양광 모듈 또 기부…전력망 파괴된 콜롬비아 밝힌다한화솔루션, 2분기 호실적 뒤에 우는 '태양광'한화솔루션, 전선케이블 고부가 소재 5만t 증설…860억원 투자 close 대표이사와 구자열 무역협회 회장이 서면으로 체결한 이번 협약에는 친환경 등 사회적 가치를 실현할 수 있는 스타트업을 발굴하고 지원하기 위한 상호협력 목표가 담겼다.

이번 협약에 따라 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 42,950 전일대비 750 등락률 +1.78% 거래량 981,493 전일가 42,200 2021.07.21 14:15 장중(20분지연) 관련기사 한화큐셀, 태양광 모듈 또 기부…전력망 파괴된 콜롬비아 밝힌다한화솔루션, 2분기 호실적 뒤에 우는 '태양광'한화솔루션, 전선케이블 고부가 소재 5만t 증설…860억원 투자 close 은 친환경 스타트업을 발굴해 사업모델을 실증하는데 필요한 비용을, 무역협회는 스타트업들이 새로운 서비스와 제품을 테스트할 수 있는 공간을 각각 지원하게 된다.

한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 42,950 전일대비 750 등락률 +1.78% 거래량 981,493 전일가 42,200 2021.07.21 14:15 장중(20분지연) 관련기사 한화큐셀, 태양광 모듈 또 기부…전력망 파괴된 콜롬비아 밝힌다한화솔루션, 2분기 호실적 뒤에 우는 '태양광'한화솔루션, 전선케이블 고부가 소재 5만t 증설…860억원 투자 close 과 무역협회는 우선 친환경 스타트업인 오이스터에이블과 지난해부터 서울 강남구 삼성동 코엑스 전시관에서 진행해온 ‘페트도 옷이 된다’ 시범 프로젝트를 본 사업으로 전환한다.

이 프로젝트는 정보기술(IT)과 보상 시스템을 결합해 분리배출과 플라스틱 리사이클링을 유도하는 사업이다. 코엑스 방문자들이 오이스터에이블이 제작한 사물인터넷(IoT) 기반의 분리배출함에 다 쓰고 난 투명페트병을 투입하면 이 회사가 운영하는 ‘오늘의 분리수거’ 애플리케이션으로 포인트를 적립할 수 있다. 일정 수준의 포인트가 쌓이면 페트병 재활용으로 제작된 의류 등으로 보상받는 방식이다.

이 프로젝트는 21일부터 본 사업으로 전환되면서 코엑스 전시장 곳곳에 설치된 분리배출함도 기존 6대에서 12대로 늘어난다. 향후 1년간 업사이클링 티셔츠 1만장을 생산할 수 있는 규모인 5t의 투명페트병을 수거하는 것이 목표다. 수거 목표 달성 시에는 페트병을 폐기하는 것 대비 연간 20t 이상의 이산화탄소 감축 효과를 기대할 수 있다.

